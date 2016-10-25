  1. Katil Esed ÖSO'ya saldırdı

'den sı!

Başkanı Barack Obama'nın, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett , 'nın terör örgütü olduğunu ve Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu söyledi.

ABDden PKK açıklaması!

Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan , Musul operasyonunun belirlenen plan dahilinde sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini ancak bu operasyonun zor olacağını ve zaman alacağını belirtti.

McGurk, "DEAŞ, küçük gruplar şeklinde Kerkük ve Rutba'da olduğu gibi farklı yerlerde teröreylemlerinde bulunuyor. Bu gibi eylemlerin artacağını da düşünüyoruz." dedi.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"
", terör örgütüdür ve Türkiye ile IKBY'ye karşı tehdit oluşturuyor." diyen McGurk, bu sorunun IKBY ile merkezi hükümet arasında çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

McGurk, DEAŞ sonrası Irak'ta güçlerinin kalıp kalmayacağı konusunun Irak'a ait olduğunu ve bunun Irak ile ABD arasındaki diyaloğa bağlı olacağını aktardı.
Etiketler: , , ,
  • 25 Ekim 2016, Salı 21:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar