Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan McGurk, Musul operasyonunun belirlenen plan dahilinde sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini ancak bu operasyonun zor olacağını ve zaman alacağını belirtti.

McGurk, "DEAŞ, küçük gruplar şeklinde Kerkük ve Rutba'da olduğu gibi farklı yerlerde teröreylemlerinde bulunuyor. Bu gibi eylemlerin artacağını da düşünüyoruz." dedi.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

"PKK, terör örgütüdür ve Türkiye ile IKBY'ye karşı tehdit oluşturuyor." diyen McGurk, bu sorunun IKBY ile merkezi hükümet arasında çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

McGurk, DEAŞ sonrası Irak'ta ABD güçlerinin kalıp kalmayacağı konusunun Irak'a ait olduğunu ve bunun Irak ile ABD arasındaki diyaloğa bağlı olacağını aktardı.