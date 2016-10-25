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ABD medyası dedi

ABD medyası Clinton dedi
ABD'de Başkanlık seçimlerine iki hafta kala, Cumhuriyetçi Donald 'ın ekibi, Demokrat aday Hillary karşısında yarışta geride olduklarını kabul etti. Hangi adaya destek verdiklerini açıklayan gezeteler de bunu doğrular nitelikte... Toplam 239 gazetenin açıkladığı rakama göre; 184 gazete Hillary Clinton'a destek verdi. En büyüğü Las Vegas Review- Journal olmak üzere sadece 6 gazete Trump'ın arkasında. Cumhuriyetçi çizgisinden ödün vermeyen The Detroit News ise 143 yıllık geleneğini bozdu ve liberal aday Gary Johnson'u seçti.
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