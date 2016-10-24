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Zirvede bıraktı

Zirvede bıraktı
Dünyanın en yaşlı kadın dağcısı olan Junko Tabei, 77 yaşında hayatını kaybetti. Tabei, 1975'te Everest'e tırmanan ilk kadın olarak tarihe geçmişti. Tabei 1992'de "7 Zirveler" olarak bilinen, dünyanın 7 kıtasındaki en yüksek 7 dağına da tırmanan ilk kadın dağcı unvanını almıştı. Japon dağcı Tabei 4 yıl önce kansere yakalanmış ve o günden beri kanser tedavisi görüyordu. Tabei'yi son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fuji Dağı'na tırmanmıştı.
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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