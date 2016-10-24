Zirvede bıraktı

Dünyanın en yaşlı kadın dağcısı olan Junko Tabei, 77 yaşında hayatını kaybetti. Tabei, 1975'te Everest'e tırmanan ilk kadın olarak tarihe geçmişti. Tabei 1992'de "7 Zirveler" olarak bilinen, dünyanın 7 kıtasındaki en yüksek 7 dağına da tırmanan ilk kadın dağcı unvanını almıştı. Japon dağcı Tabei 4 yıl önce kansere yakalanmış ve o günden beri kanser tedavisi görüyordu. Tabei'yi son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fuji Dağı'na tırmanmıştı.