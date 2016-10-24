Zirvede bıraktı

Dünyanın en yaşlıkadındağcısıolanJunkoTabei, 77yaşında hayatınıkaybetti.Tabei, 1975'teEverest'e tırmananilk kadın olarak tarihe geçmişti. Tabei1992'de "7 Zirveler" olarak bilinen, dünyanın7 kıtasındaki en yüksek 7 dağına datırmanan ilk kadın dağcı unvanını almıştı.Japon dağcı Tabei 4 yıl önce kansere yakalanmışve o günden beri kanser tedavisigörüyordu. Tabei'yi son olarak geçtiğimiztemmuz ayında Japonya'nın kuzeydoğusundakiFuji Dağı'na tırmanmıştı.
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