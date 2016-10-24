Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) bulunan Halk Meclisinin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, savaş suçu işlemekten ceza alan Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik ve Biljana Plavsic'e katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi.

Meclisin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel oturuma, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Mladen İvanic, RS Başkanı Milorad Dodik, RS Başbakanı Zeljka Cvijanovic, bakanlar, meclisin eski başkanları, yargı mensupları, diplomatlar ve Ortodoks din adamları katıldı.



RS Halk Meclisi Başkanı Nedeljko Cubrilovic, Saraybosna'da Bosna Hersek Sırp Halk Meclisinin 24 Ekim 1991'de kurulduğunu anımsatarak RS'nin halkın iradesiyle kurulmuş hukuki ve siyasi bir topluluk olduğunu vurguladı.

Cubrilovic, selamlama konuşmasının ardından meclisin çalışmalarına yaptıkları katkılar dolayısıyla bazı kişi ve kurumlara teşekkür belgelerini takdim etti.

Teşekkür belgesi verilen isimler arasında daha önce meclis başkanlığı yapan savaş suçlusu Momcilo Krajisnik'in yanı sıra RS'nin ilk başkanı Radovan Karadzic ve yardımcıları Biljana Plavsic ile Nikola Koljevic de yer aldı.

Halen cezaevinde bulunan Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından 40 yıl hapse mahkum edilirken, hakkında 20 yıl hapis cezası verilen Krajisnik 2013, 11 yıl hapse mahkum edilen Plavsic ise 2009 yılında serbest kalmıştı.

Lahey'deki cezaevinde bulunan Karadzic'in teşekkür belgesini, RS Halk Meclisi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapan kızı Sonja Karadzic Jovicevic aldı.