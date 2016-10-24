O bölgede kontrol tamamen sağlandı

Albay Muhammed el-Ceburi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu ve polis birliklerinin, Musul kentinin doğu girişi olarak bilinen El-Hamdaniyye kazasının merkezi Karakuş beldesini tamamen ele geçirdiğini ifade etti.

Ceburi, ortak operasyonlar komutanlığı birliklerinin, Musul'un 20 kilometre güneydoğusunda Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Karakuş'ta tarama çalışmalarına başladığı ve belde sakinlerinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

Ordu birlikleri dün Karakuş'un kuzeyindeki Hristiyan nüfusun yer aldığı Rutle beldesini ele geçirmişti.

Öte yandan orduya bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 9'uncu birliğin, Hamdaniyye kazası yakınlarındaki Keremlis beldesine yönelik operasyon başlattığı bildirildi.

Birliklerin, Keremlis'in denetimini ileriki saatlerde ele geçirebileceği tahmin ediliyor.

Yüzbaşı İyad Ramazan ise 15'inci birliğin, Musul'un güneyindeki Hammam el-Alil nahiyesine bağlı El-Hafsan ve Kadıyye köylerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim'de Musul'u kurtarma operasyonun güney, doğu ve kuzey bölgelerinden başladığını duyurmuştu.