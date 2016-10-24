Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonların başladığı günden beri Musul'un çevresinde kurtarılan bölgelerden 3 bin 802 kişi göç etti.

"KAMPLARDA 300 BİN KİŞİ BARINABİLECEK"

Bakanlığa bağlı komiteler göç edenlerin kamplara taşınmasına yardım ederken dün Başika ve Kayyara cephelerinden 904 kişinin Musul'un güneyindeki Şeyhan ilçesinde bulunan Zelikan Mülteci Kampı'na nakli gerçekleşti.

AA muhabirine konuşan Bakanlık Sözcüsü Casim Atiyye, Musul'daki operasyonlardan dolayı yerinden edilecekler için inşa ettikleri kamplarda 300 bin kişinin barınabileceğini söyledi.