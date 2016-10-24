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'da 3 bin 802 kişi etti

Irak'ta çevresindeki bölgelerden 3 bin 802 kişinin ettiği bildirildi.

Musulda 3 bin 802 kişi göç etti

Irak ve Göçmenler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonların başladığı günden beri 'un çevresinde kurtarılan bölgelerden 3 bin 802 kişi göç etti.

"KAMPLARDA 300 BİN KİŞİ BARINABİLECEK"
Bakanlığa bağlı komiteler göç edenlerin kamplara taşınmasına yardım ederken dün Başika ve Kayyara cephelerinden 904 kişinin Musul'un güneyindeki Şeyhan ilçesinde bulunan Zelikan Kampı'na nakli gerçekleşti.

AA muhabirine konuşan Bakanlık Sözcüsü Casim Atiyye, Musul'daki operasyonlardan dolayı yerinden edilecekler için inşa ettikleri kamplarda 300 bin kişinin barınabileceğini söyledi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 20:19
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