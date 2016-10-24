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‘Mafya’yı yedirmedi

‘Mafya’yı yedirmedi
La Mafia (Mafya) adlı restoran İspanya ile İtalya arasında krize yol açtı. Buna göre 2000 yılında açılan ve İtalyan yemekleri servis eden "La Mafia" adlı restoran, kısa sürede başarı yakaladı. Ancak restoranın, tam açılımı "Mafya masaya oturuyor" olan ismi İtalyanları kızdırdı. Bürokratik işlemlerin ardından Avrupa Birliği'nin markalardan sorumlu Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İtalya'nın itirazlarını haklı buldu. Restoran zincirinin isminin değiştirilmesi gerektiğine karar verdi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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