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Kafadan İspanyolca

Kafadan İspanyolca
Amerika'nın Georgia eyaletinde kalecilik yapan Reuben Nsemoh adlı genç futbolcu, inanılmaz bir olay sonrası İspanyolca öğrendi. Bir maç sırasında kafasına darbe alan Reuben 3 gün komada kaldı. Ayıldıktan sonra bir anda İspanyolca konuşmaya başladığını fark etti. Oysa Reuben'in bildiği tek lisan İngilizce'ydi. Oğullarının İspanyolca konuşmaya başladığını gören ailesi ise şaşkınlıklar içinde kaldı. Nsemoh'e daha önce İspanyolca bilip bilmediği sorulduğunda ise futbolcu küçükken abisinden biraz duyduğunu açıkladı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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