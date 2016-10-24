Gurbetçiler Bettina’yı seçti

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Bettina Kudla, Ermeni diasporasının sözde kampanyasına katılmadı. Alman Federal Meclisi'nde 4 ay önce, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni yalanlarını içeren tasarı oylamasında hayır oyunu kullandı. Türkler'in sevgisini kazandı. Ancak Ermeni lobisi onu kara tahtaya yazdı. Bettina'ya son darbeyi ise partisi attı. CDU'lu yetkililer, Kudla'yı gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden milletvekili adayı göstermeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan gurbetçiler Bettina lehinde kampanyalar başlattı. Gurbetçiler "Bettina Kudla'yı biz gönülden seçtik. Onun bir seçime girmesine gerek yok" diyerek Alman siyasetçiye moral dolu mesajlar yolladı.