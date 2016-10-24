FETÖ'den devralınan okullarda eğitim başladı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gine'de Fetullahçı Terör Örgütü'den (FETÖ) devraldığı okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devralınan okullarda verilecek eğitimle Türkiye'nin yurt dışında daha iyi temsil edilmesini amaçladıklarını söyledi. Akgün, "Okulları iyileştirerek, eskisinden çok daha iyi şartlara kavuşturarak, buraları Türkiye ile Gine arasında eğitim ve kültür köprüsü haline getireceğiz" dedi.

TMV Başkan Vekili Büyükelçi Hasan Yavuz ise eğitim sistemine kazandırılan FETÖ'ye ait 5 okulun artık asli işlevine döneceğini ve Türk milletine hizmet edeceğini vurguladı.

İki ülke arasındaki güçlü tarihi ve kültürel bağın her şeyin üstünde olduğunu kaydeden Yavuz, okullarda hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı olması temennisinde bulundu.

Yavuz, varılan mutabakat gereği Türkiye'nin verdiği sözü tuttuğunu ve bir ülke koordinatörü, iki idareci ve bir öğretmenin ülkeye gönderildiğini belirtti.

GİNE CUMHURBAŞKANI CONDE ANKARA'YA GELİYOR

Öte yandan Hasan Yavuz, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin okulların devri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak hayırlı olması temennisinde bulunduğunu söyledi.

Yavuz, Conde'nin yarın Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzene Ankara'ya geleceğini de bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Mart'ta Gine'ye yaptığı ziyarette FETÖ'nün okullarının devri konusunda mutabık sağlanmıştı.

OKULLARA ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN ADI VERİLMİŞTİ

Geçen hafta Türkiye ile Gine arasında okulların devri konusunda iyi niyet protokolü imzalanmış, birer anaokul, ilkokul ve orta okul ile 2 liseden oluşan 5 okul TMV'ye geçmişti.

Okullardan ikisine Şehit Ömer Halisdemir'in, birinine "15 Temmuz Şehitleri", diğerlerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin adları konmuştu.