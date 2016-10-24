Libya'nın Sirte kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün düzenlenen operasyonlarda kurtarılan Türk rehine sayının iki olduğu bildirildi.

Mısrata Askeri Meclis Başkanı İbrahim Beytulmal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sirte'de DEAŞ'ın elinden kurtarılan Türk rehinelerin sayısı daha önce açıklananın aksine bir değil, iki." ifadesini kullandı.

Kurtarılan vatandaşların şuan güvenli bir bölgede ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin koruması altında olduğu bilgisini veren Beytulmal, Libyalı makamların iki Türk vatandaşın ülkesine teslimi için Türkiye Konsolosluğu ile irtibat halinde olduğunu kaydetti.

UMH'ye bağlı birliklerin yürüttüğü "El-Bunyan el-Mersus" Operasyon Güçleri Komutanlığından dün yapılan açıklamada, Sirte'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün rehin aldığı 1'i Türk 13 kişinin kurtarıldığı bildirilmişti.