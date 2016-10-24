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Başörtü tazminatı

Başörtü tazminatı
İsviçre'de mahkeme, başörtüsü taktığı için işten atılan Sırbistanlı bir Müslüman kadını haklı bularak çalıştığı şirketi 3 ay maaş ve 8 bin İsviçre Frangı tazminat ödemeye mahkum etti. İsviçre İslam Çatı Federasyonu Basın Sözcüsü Önder Güneş, mahkeme kararını olumlu bulduklarını söyledi.
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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