Başörtü tazminatı

İsviçre'de mahkeme, başörtüsü taktığı için işten atılan Sırbistanlı bir Müslüman kadını haklı bularak çalıştığı şirketi 3 ay maaş ve 8 bin İsviçre Frangı tazminat ödemeye mahkum etti. İsviçre İslam Çatı Federasyonu Basın Sözcüsü Önder Güneş, mahkeme kararını olumlu bulduklarını söyledi.