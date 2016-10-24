Başkanlık modası

Amerika'da 8 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri hız kazandı. HillaryClinton ve Donald Trump, geçtiğimiz Çarşambaakşamı Las Vegas'ta karşı karşıyageldi. Demokrat Parti adayı Clinton, münazarada giydiği Ralp Lauren marka takımıyla seçmenlerine adeta sessiz mesaj gönderdi. Clinton'ın seçim kampanyasının başından beri Ralph Lauren'in tasar- ladığı kıyafetleri giydiği öğrenildi. Öyle ki Clinton'ın geçen yıl New York'ta kampanyasına başladığı sırada yine Ralph Lauren'in tasarladığı kobal mavisi bir takım giydiği tespit edildi. Kıyafetlerinin rengini özellikle kendisi seçen Clinton'ın, her rengin bir anlam taşımasına dikkat ettiği belirlendi. Hollywood'da moda editörü olan Booth Moore, Clinton'ın giydiği takımları şöyle değerlendirdi: "Çarşamba akşamı giydiği beyaz takım kadın aday olarak özel bir anlam taşıyor. Clinton, başkanlık adayı açıklandığında da beyaz bir takım giymişti. Bu saklayacak hiçbir şeyinin olmadığı mesajını taşıyor." Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kıyafet seçimiyle devam eden Booth Moore, "Trump'ın beyaz gömlek üzerine taktığı kırmızı kravat ise Cumhuriyetçi parti taraftarı erkeklerin üniforması gibidir. Trump bununla onlara bağlılığının mesajını yolluyor" dedi.
"10 BİNDOLARTEKLİFETTİ"
Seçime az bir süre kalmışken Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı şoke eden açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Porno yıldızı Jessica Drake, önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısında Trump'ı suçlayan açıklamalara yer verdi. Drake, konuşmasında California'daki bir golf turnuvasında bulunduğu esnada, Trump'ın kendisine bir gece için 10 bin dolar teklif ettiğini belirtti. Teklifi Los Angeles'a gitmek zorunda olduğunu belirterek reddettiğini söyledi. Trump'ın seçim kampanyasını yürüten şirket ise açıklamaları yalanlayıp, "tamamen uydurma ve saçma" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.