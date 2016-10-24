Avustralya’da Türk damgası

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türk kökenli Öztürk (Oscar) Yıldız tarihe geçti. Yıldız, Victoria eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde iki dönem belediye başkanlığı yaptığı bölgeden üçüncü kez seçildi. Melbourne'un Moreland Belediyesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Öztürk Yıldız, dün düzenlenen seçimleri kazanarak yeniden belediye meclisi üyesi olmaya hak kazandı. Aynı bölgede 2008 ve 2012 yıllarında yapılan seçimleri kazanan Yıldız, dünkü seçimlerden de 4 bin 161 oy almayı başararak zaferle çıktı. Yıldız, "Bu seçimle 6 yıl belediyede görev yapmış olacağım. Beni buraya getiren bizim toplumumuz" dedi.