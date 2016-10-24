AB yetkililerini taşıyan uçak düştü: 5 ölü

Malta'dan kalkan ve içinde Avrupa Birliği (AB) yetkilileri olduğu belirtilen bir uçak düştü.

Malta'daki Luqa Uluslararası Havaalanı'ndan Libya'nın Misurata kentine gitmek için havaalanan iki pervaneli metroliner tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle havaalanı yakınındaki alana düştü.

Sabah erken saatlerde düşen uçağın enkazı alev aldı.

Malta'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Malta'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, uçaktaki 5 kişiden kurtulan olmadı.

Malta Today gazetesi ise düşen hafif motorlu uçağın Lüksemburg'a ait olduğunu ve teyit edilmemiş bilgilere göre, içinde AB ve ABD'ye bağlı askeri yetkililerin olduğunu yazdı.

Bu arada, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (FRONTEX), yaptığı açıklamayla düşen uçağın kendisine ait olmadığını bildirdi.

Öte yandan, Luqa Uluslararası Havaalanı da kaza sebebiyle ikinci bir emre kadar uçuşlara kapatıldı.