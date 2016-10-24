Arap Birliği'nin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek "Mescid-i Aksa'ya karşı işlenen bu suç, İsrail'in sistematik planlarının hızlandırıldığını göstermekte ve Aksa'nın çökeceğinin sinyalini vermektedir." ifadesini kullandı.

Ebu Ali, Netanyahu'nun açıklamalarının, İsrail Eski Eserler İdaresinin Aksa'nın bitişiğindeki Babu'r Rahme Mezarlığı'na yönelik ihlalleriyle eş zamanlı gerçekleştiğini ve bunların Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) aldığı karara verilmiş birer tepki olduğunu kaydetti.

Açıklamasında, "İsrail, bölgede din temelli bir savaş çıkarmaya çalışıyor. Bu durum, terör ve radikalizmi güçlendiriyor ve dünya barışını tehdit ediyor. Mescid-i Aksa'nın altında yürütülen kazılar yapıyı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bunun yanı sıra Yahudi yerleşimciler mekanın kutsiyetine halel getirmeye devam ediyor. Tüm bunlar Araplar, Müslümanlar ve tüm dünya insanlarına karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesine yer veren Ebu Ali, UNESCO'yu ve diğer uluslararası kurumları aldıkları kararları uygulaması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Ebu Ali, İsrail'in bu ihlallerine karşı uluslararası camianın sessiz kalmasının onu daha da cesaretlendirdiğini vurguladı.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Aksa'nın altında yürütülen kazı çalışmalarına katılma sözü vermiş ve Yahudileri de kendisine katılmaya çağırmıştı. Netanyahu ayrıca UNESCO'yu "radikal İslam'ın, -DEAŞ örneğinde olduğu gibi- tarihi eserlere yönelik saldırılarını görmezden gelmekle" suçlamıştı.

UNESCO Yürütme Kurulu, 18 Ekim Salı günü, Dışişleri Komisyonunun, Mescid-i Aksa ile ilgili aldığı ve bu kutsal yerin Musevilikle bağına ilişkin herhangi bir ibarenin kullanılmadığı kararını onaylamıştı.