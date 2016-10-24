Avrupalı Türk Demokratlar Birliğince (UETD), Belçika'nın başkenti Brüksel'deAnadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

Brüksel'in Monaire Meydanındaki sergide, 40 fotoğrafa yer verildi. AA foto muhabirlerinin darbe girişimi gecesi ve sonrasında çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi, 29 Ekim'e kadar açık kalacak.

UETD Belçika Başkanı Basir Hamarat yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Türk halkının çok büyük acı yaşadığını belirterek, "Biz de Avrupa'da bunun acısını çekiyoruz. Bunu, tüm dünyanın, tüm Avrupa'nın duymasını, görmesini ve hissetmesini istiyoruz." dedi.

"DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN MEKSİKA'DA HABERLERDE ÇOK ŞEY DUYDUM"

Sergiyi gezenlere, "FETÖ'nün hain darbe girişimini ve yaşananları özetlediklerini" kaydeden Hamarat, etkinlikle Türklerin çektiği acıyı Avrupa'nın az da olsa anlamalarını amaçladıklarını söyledi. Serginin Belçika'nın ardından diğer Avrupa ülkelerinde de açılacağını dile getiren Hamarat, "Özellikle Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum. Çünkü bu fotoğrafların hepsini Anadolu Ajansı foto muhabirleri çekti. Allah kendilerinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Sergiyi gezenlerden Raul Latorre ise aslen Meksikalı olduğunu kaydederek, "Sergiyi oldukça etkili buldum. Darbe girişimine ilişkin Meksika'da haberlerde çok şey duydum. Ancak burada gördüğümüz kadar güçlü değildi." diye konuştu.