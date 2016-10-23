Musul'da 8 köy ele geçirildi

Operasyonlar Komutanlığı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'u kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin kuzeydoğusunda iki cephede başlatılan harekatta 8 köy geri alındı, Başika kasabası ise kuşatıldı." ifadelerine yer verildi.



Musul ve Başika arasındaki ana yolun Peşmerge hakimiyetine geçtiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Peşmerge güçleri kaydettikleri ilerlemeler sonucunda Musul kent merkezinden sadece 9 kilometre mesafede yer alıyor." denildi.



Açıklamada, Peşmerge güçleri tarafından geri alınan köylerin isimlerine değinilerek, "Bir Helan, Fazıliye, Ömer Kamçı, Kanuni, Behzan, Xirab Delil, Tızxirab Biçuk ve Tızxirabi Gewre köyleri geri alındı." bilgisi paylaşıldı.



Peşmerge güçleri sabahın erken saatlerinde, DEAŞ'ın iki buçuk yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu Başika kasabasını kurtarmak için iki cepheden operasyon başlatmıştı.



Başika, Musul kent merkezinden yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor.