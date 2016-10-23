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'ye "Sayın Cumhurbaşkanı" diyen açığa alındı

resmi televizyon kanalı haber i Şükür hakkında 'ye "Sayın Cumhurbaşkanı" dediği için soruşturma açıldı ve görevinden uzaklaştırıldı

Mursiye Sayın Cumhurbaşkanı diyen spiker açığa alındı

da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed den "Sayın Cumhurbaşkanı" şeklinde söz eden resmi televizyon kanalı Mısır 1 i Muna Şükür hakkında soruşturma açıldığı ve geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Mısır resmi televizyonu Haber Dairesi Başkanı Halid Mehni yayımladığı yazılı açıklamada, dün "Görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında karar verildi. Yargıtaydan çıkan karar..." yerine, "Sayın Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında 20 yıl hapis cezası verildi." ifadesini kullandığı için Muna Şükür hakkında televizyon bünyesinde soruşturma açılacağını belirtti.

Mehni, Şüküre geçici uzaklaştırma da verildiğini ifade etti.

Şükür ise bugün yaptığı açıklamada, olayın bir hata sonucu gerçekleştiğini, kastı olmadığını vurgulayarak, durumu fark ettiğinde "Görevden alınan Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak, haberi sunmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Söz konusu olay, Mısır medyasında ve sosyal medyada yer aldı.

Son dönemde resmi televizyon kanalında birçok spiker hazırlanan haber metninin dışına çıkmıştı.

Yargıtay, dün Mursinin, kamuoyunda "İttihadiyye olayları" olarak bilinen davada çarptırıldığı 20 yıl hapis cezasına yönelik itirazı reddederek, mahkemenin kararını onaylamıştı.
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  • 23 Ekim 2016, Pazar 19:01
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