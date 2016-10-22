Amerika Birleşik Devletleri tarihin en büyük siber saldırısı ile karşı karşıya kaldı. 21 Ekim Cuma günü başlayan saldırı Rus ve Çinli hackerlar tarafından ABD hedef alınarak 14 milyondan fazla IP üzerinden gerçekleştirildi.

DDoS yani Distributed Denial of Service (Dağıtık Hizmet Engelleme) olarak adlandırılan bu saldırı türü internet sistemlerini engellemek için yapılıyor.

DDOS'UN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Bugün gelinen noktada ise FBI ve Pentagon bu saldırıları engellemek için dün erken saatlerden bu yana tüm çalışmalarına devam ediyor. Ancak henüz tatmin edici bir ilerleme kaydedilemediği belirtiliyor. Yani ABD'de tüm uğraşılara rağmen saldırının önüne geçilemediği gibi dünyanın yeni savaş silahı olarak nitelediği bu saldırıların Amerika'ya maliyeti ise belli olmaya başladı.

SALDIRININ ABD'YE ZARARI 7 MİLYAR DOLAR

Başta ABD olmak üzere onlarca ülkenin etkilendiği DDoS atakları nedeniyle sadece sosyal medya siteleri değil DynDNS gibi dünyanın en büyük DNS servis sağlayıcısının yanı sıra mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dijital oyun platformu Origin ve Steam de bu saldırıların hedefi oldu. Bunların dışında Amerikan hükümetine ait kurum ve kuruluşların sitelerinin de çöktüğü belirtiliyor. Teknoloji dünyasında yayılan söylenti ve paylaşımlara göre DDoS saldırısı Amerika'ya pahalıya patladı. Ülkenin yüzde 78'inden fazlasının internetsiz kaldığı belirtilirken maddi zararın ise 7 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.

NORSECROP DA ETKİLENDİ

Saldırıları yapan hackerlar küresel ağ tabanlı anlık siber saldırı ölçüm servisi NorseCrop'u da hedef aldı. Tüm dünyadaki siber saldırıları gerçek zamanlı olarak interaktif bir harita üzerinden gösteren servis şu an ölçüm yapamadığı gibi erişimde de sorunlar yaşanıyor. Öte yandan Amerikan hükümetinin en önemli sunucularının veri kaybına uğradığı, ülke genelinde internet kesintilerinin yaşandığı ve siber birimlerin kırmızı alarmda olduğu öğrenildi.

ABD'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırı Rusya ve Çin üzerindeki 14 milyondan fazla IP adresinden Amerika Birleşik Devletleri hedef alınarak yapılıyor. Bu rakamlar da ABD'nin tarihindeki en büyük ve en güçlü siber saldırıya maruz kaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca Türkiye'deki kullanıcılar zaman zaman Twitter, Facebook ve Pinterest gibi sitelere erişim noktasında sıkıntı yaşıyor ve bazı şehirlerde internet hızı bariz bir şekilde düşmüş durumda.