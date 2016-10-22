Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilere dair en hassas konuları görüştüklerini belirterek, bunun iki lider arasındaki "yüksek güven seviyesinin göstergesi" olduğunu söyledi.

Peskov, Rus resmi haber kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, "Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında güven ilişkisi var. İki lider, bölgedeki durum ve ikili ilişkilere dair en hassas konuları görüşüyor. Bu da yüksek bir güven seviyesinin göstergesidir." dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerindeki normalleşme sürecine dair bir soruya cevap veren Peskov, "Eğer bana her şeyin normale dönüp dönmediğini soruyorsanız, karşılıklı güveni yıkmak çok hızlı ve kolaydır. Ancak bunu yeniden sağlamak ise zaman gerektirir. İki ülke lideri bu konuda büyük yol aldı." ifadelerini kullandı.