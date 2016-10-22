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Katil Esad 3 kez kullandı

Birleşmiş Milletler () ların Yasaklanması Örgütü (OPCW), rejiminin üç defa kimyasal silah kullandığını açıkladı.

Katil Esad 3 kez kimyasal silah kullandı

bağımsız araştırma komisyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan rapora göre, İdlib kentinde rejim güçleri, geçen yıl mart ayında gerçekleştirilen saldırılarda klorin gazı kullandı.

Raporda, helikopterlerden atılan varil bombalarıyla klor gazı saldırısında bulunduğu belirtildi.

OPCW, bir önceki raporunda da 'de iki bölgede rejimin, bir bölgede ise terör örgütü DEAŞ'ın kullandığını tespit etmişti.

Örgütün yeni raporunda ise geçen sene 16 Mart'ta İdlib kentinde düzenlenen saldırıların rejim güçleri tarafından yapıldığına dair yeterli kanıt olduğu ifade edildi.

Rapor, Suriye'de rejim güçlerinin üçüncü kez kimyasal silah kullandığını ortaya koydu.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 20:03
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