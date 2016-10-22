İngiltere’de şüpheli cihaz alarmı

İngiliz polisinden yapılan açıklamada ülkenin güneyinde Devon bölgesindeki Newton Abbot Tudor Road üzerindeki bir evde şüpheli bir cihazın bulunduğu, çevrenin güvenlik kordonuna alındığı, evin 200 metre yakındaki semt sakinlerinin evlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İngiliz polisinin ele geçirilen cihaz üzerindeki incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.

Londra'da geçen hafta bir metro treninde bulunup polis tarafından kontrollü şekilde patlatılan şüpheli cisimle ilgili ise dün 19 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.

Londra'nın kuzeyinde şok tabancasıyla vurularak etkisiz hale getirilen 19 yaşındaki zanlının kimliği hakkında bilgi verilmemişti.

Perşembe günü öğle saatlerinde Jubilee metro hattında doğu istikametinde giden bir trende fark edilen şüpheli cihaz, polis ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatılmıştı.

Bulunan cihazın niteliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polisin olayın ardından kentin metro hatlarındaki güvenlik önlemlerini artırdığı görülüyor.

Londra'da 7 Temmuz 2005'te 4 intihar eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybederken 700'den fazla kişi yaralanmıştı.

Londra metrosunu her gün yaklaşık 4 milyon kişi kullanıyor.