Yetişkinlerin kanlı savaşının en acı görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı minik Ümran. Rejim güçlerininHalep'teki saldırıları sürerken, 5 yaşındaki Ümran Dakneş'in bu fotoğrafı dünyayı derinden sarstı.
ESED İNKAR ETTİ
Ancak binlerce insanı öldüren, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden Esed katıldığı bir televizyon programında vicdansızlığını bir kez daha gözler önüne sererek hafızalara kazınan Minik Ümran'ın fotoğrafının gerçek olmadığını öne sürdü. Esed söz konusu fotoğraf için, "Bu fotoğraf kesinlikle düzmece. Bu olayların hiçbiri doğru değil. Bunlar manipüle ediliyor" ifadelerini kullandı.
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Esed denilen varlık insan değildir
madem sahte ozaman ispat edeceksin !
kendi vicdanini rahatlatan savunma. Devekusu misali.
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