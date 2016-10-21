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, minik Ümran'ın fotoğrafı için sahte dedi

Binlerce masum insanı katleden , dünyayı ağlatan minik Ümran'ın fotoğrafının sahte olduğunu iddia etti.

Esed, minik Ümranın fotoğrafı için sahte dedi

Yetişkinlerin kanlı savaşının en acı görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı minik Ümran. Rejim güçlerininHalep'teki saldırıları sürerken, 5 yaşındaki 'in bu fotoğrafı dünyayı derinden sarstı.

ESED İNKAR ETTİ
Ancak binlerce insanı öldüren, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden katıldığı bir televizyon programında vicdansızlığını bir kez daha gözler önüne sererek hafızalara kazınan Minik Ümran'ın fotoğrafının gerçek olmadığını öne sürdü. Esed söz konusu fotoğraf için, "Bu fotoğraf kesinlikle düzmece. Bu olayların hiçbiri doğru değil. Bunlar manipüle ediliyor" ifadelerini kullandı.
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 11:50
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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adil adil

Esed denilen varlık insan değildir

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hayır0
cevapla 21.10.2016 15:10
lazerol lazerol

madem sahte ozaman ispat edeceksin !

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evet0
hayır0
cevapla 21.10.2016 14:38
taka41 taka41

kendi vicdanini rahatlatan savunma. Devekusu misali.

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evet0
hayır0
cevapla 21.10.2016 12:33
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