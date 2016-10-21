Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın "uyuyan hücrelerinin", geceden bu yana eş zamanlı intihar saldırıları gerçekleştirdiği Kerkük şehir merkezinde sokak çatışmaları şiddetlendi.

Saldırılar sonucu sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte Sünni Vakfı camilerin kapatıldığını ve cuma namazı kılınmayacağını bildirdi.



Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, "Zalim terör örgütü DEAŞ'ın ne zaman nasıl saldıracağı belli olmaz. Halkın güvenliğini sağlamak için bugün sokağa çıkılmaması önemlidir. Musul kadar Kerkük de önemli çünkü birçok etnik ve dini unsur birlikte yaşıyor. "ifadelerini kullandı.

Maruf, DEAŞ aniden Kerkük'e yönelmekle Musul operasyonundaki algıyı değiştirmeye çalışarak, dünyaya bir avuç militanla da bir kenti kontrol altına alabiliyorum mesajını vermek istiyor." dedi.



DEAŞ 3 TÜRKMEN AİLEYİ REHİN ALDI

Öte yandan Maruf, "DEAŞ'ın, kent merkezindeki Muhafaza caddesine yakın bir bölgede 3 Türkmen aileyi rehin aldığı bilgisine ulaştık." dedi.



SALDIRILARDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eş zamanlı intihar saldırılarının gerçekleştirildiği Kerkük şehir merkezinde şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği 25'inin ise yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin Kerkük Azadi Hastanesi yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, gece başlayıp şu ana kadar devam eden çatışmalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25'i ise yaralandı.

Sağlık yetkilikeri, ölü ve yaralılar arasında güvenlik güçlerinin de olduğunu kaydetti.

MİLİTANLARIN ÇOĞU YABANCI UYRUKLU

Güvenlik güçleri ve kent merkezine sızan militanlar arasında çatışmalar yer yer devam ediyor.

Eski emniyet binası ve restorasyonda olan bir otel içerisinde halen militanların olduğu ve keskin nişancıların her iki bölgeden güvenlik güçlerini hedef aldığı aktarılıyor.

Kentin diğer bölgelerinde militanların kendini patlatması sonucu büyük hasarın meydana geldiği ifade ediliyor.

Kerkük kentine sızan militanların çoğunun yabancı uyruklu olduğu gözleniyor.