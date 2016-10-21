Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu'nun soru önergesini yazılı olarak cevaplayan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesine (BAMF) diplomatik pasaport hamili 35 kişinin iltica talebinde bulunduğunu ve bu rakama eşler ve çocukların da dahil olduğunu belirtti.

Söz konusu taleplerin eyalet yüksek mahkemeleri ve Federal Başsavcılığın titizlikle değerlendirmekte olduğu kaydedilen cevapta, mahkemelerin 13 Aralık 1957 tarihli Türkiye ile Almanya arasında uygulanabilecek Avrupa İade Anlaşması temelinde karar vereceğini vurgulandı.

Cevapta ayrıca bu taleplerin hükümet tarafından da tek tek inceleneceği ifade edildi.

İki hafta önce Süddeutsche Gazetesi-Batı Almanya Radyo Televizyonu (WDR)-Kuzey Almanya Televizyonu'nun (NDR) ortaklaşa verdiği haberde ise, Türkiye'nin Almanya'daki misyonlarında 8 diplomatın FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle diplomatik pasaportlarının iptal edildiği ve bunlardan üçünün de Almanya'ya iltica başvurusunda bulundukları iddia edilmişti.

Hükümet çevreleriyle Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberde, iltica eden 3 kişi arasında özellikle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğindeki görev süresi sona eren ve Türkiye'ye dönmeyen Almanya'da da nerede olduğu bilinmeyen Askeri Ataşe Kurmay Albay Ayhan Dağlı'nın da bulunduğu öne sürülmüştü.