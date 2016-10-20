Rusya ve NATO arasında tehlikeli gerginlik

Rusya Kuzey Filosu'ndaki Amiral Kuznetsov uçakgemisinin başını çektiği filo, Kuzey Denizi'nden Akdeniz'e doğru yol alıyor. İngiliz basını, İskoçya açıklarındaki geminin Kraliyet donanması ve Norveç tarafından izlendiğini belirtiyor.

UÇAKLAR HAVALANDI

'Ruslar geliyor' başlığını atan İngiliz Daily Mail gazetesi, Suriye'ye gidecek filoda uluslararası sularda hava operasyonu yapıldığını belirterek SU-33 bombardıman uçakları ile KA-27 helikopterlerinin havalandığı fotoğrafları sayfalarına taşıdı.

Rus pilotların eğitim uçuşları İngiltere ve Norveç tarafında tedirginlik yaratırken, gazeteye göre helikopterler bölgedeki NATO gemilerinin çok yakınında uçtu. Bölgedeki altı NATO savaş gemisi tarafından da yakından izlenen Rus filosu, Fransa ve İngiltere arasındaki Dover Boğazı'nı geçecek.

Norveç ve İngiliz Kraliyet Donanması'nın bölgede çektiği fotoğraflarda, tarafların birbirlerine gözdağı verdiği açık bir şekilde görülüyor.

Moskova yönetimi, Pazar günü Amiral Kuznetsov öncülüğündeki bir grup savaş gemisini tatbikat için Akdeniz'e gönderdiğini duyurmuştu. Filoda nükleer füze gemisi Pyotr Vekiliy, denizaltısavar gemiler Severmorsk ve Vice-Admiral Kulakov bulunuyor.