Musullu yazardan Erdoğan’a çağrı

Musullu araştırmacı yazar ve "Musul'u Koruyun Hareketi" Koordinatörü Rebii El Hafız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak "Musul'u katilamlardan koruyun" dedi. "change.org" isimli sitede "Erdoğan'a mezhepçi milislerin katliamlarından Musul'u korumak için askeri müdahale çağrısı" başlığı ile çağrısını duyuran El Hafız, yaptığı açıklamada Iraklı Sünnilerin İran destekli mezhepçi milisler tarafından toplu katilama uğradığını bildirdi. Tikrit, El Mikdadiyye, El Enbar, El Felluce, Beyci, Samarra gibi birçok kentin yakılıp yıkıldığını hatırlatan El Hafız, Musul'un Iraklıların son kalesi olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE MÜDAHALE ETMEZSE MEZHEP SAVAŞI ÇIKAR

Musul'u Kurtarma Hareketi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen El Hafız, kampanya duyurusunda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Musul'u tamamen yıkılıp yok olmaktan kurtarmak için doğrudan askeri müdahaleye davet ediyoruz. Aşağıdaki forumu doldurarak bu kampanyaya siz de katılın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli güvenliği için Musul'da var olması gerektiğini söyleyen El Hafız, kentin DAEŞ'ten arındırıldıktan sonra Türkiye tarafından korunması gerektiğini söylüyor.

Diriliş Postası yazarı İsmail Yaşa'nın dünkü yazısında belirttiğine göre, Mevcut Irak hükümetinin, İran'ın ve Amerika'nın Türkiye'yi Musul'da istememesine rağmen Türkiye'nin emrivaki yaparak bölgeye girmesi gerektiğini söyleyen El Hafız, bölge halkının ve aşiretlerin Türkiye'yi istediğine dikkat çekti.

Şii milislerin DAEŞ'ten hiçbir farkı olmadığını vurgulayan El hafız Türkiye' olmazsa Şii milislerin Musul'a girmelerini engelleyecek herhangi bir gücün olmadığını belirtiyor. Irak Ordusu'nun da mezhepçilikte Şii milislerden farkı olmadığına işaret eden El Hafız, katliam korkusuyla Musul'un boşaldığını bunun da demografik yapıyı değiştirdiğini belirti.

90 BİN SİVİL MUSUL'U TERK EDİYOR

"Musul'u Müslümanlardan temizleme operasyonu" meyvelerini vermeye başladı! Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 900 kişinin kentten ayrılarak Suriye'ye geçtiğini açıkladı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Musul'dan ayrılan sivillerinSuriye'de mülteci kampına yerleştirildiğini belirtti. Musul'dan ayrılan grubun şehirden kaçan ilk büyük sivil grup olduğu bildirildi. Suriye'ye geçen sivillerin bir süre burada kalıp daha sonra Irak içinde güvenli bölgelere yerleştirileceği belirtildi. Sivillerin Suriye'ye geçmesi DAEŞ'in de sivillerin arasına karışarak Suriye'ye kaçma ihtimali doğurdu. Bilindiği üzere Musul'da sıkışan DAEŞ'in Suriye'ye kaçacağı belirtiliyordu. Rusya yönetimi ise DAEŞ'lilerin Suriye'ye geçmesi durumda gerekli askeri tedbirlerin alınacağını bildirmişti.