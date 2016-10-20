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li esnafın Türkiye ve Erdoğan sevgisi

'in Nasıra kentinde Türkiye’den gelen turistleri gören esnaf, rabia işareti yaparak Türkiye ve Erdoğan’a övgüler yağdırdı.

Filistinli esnafın Türkiye ve Erdoğan sevgisi

Esnafın dükkanının yanına astığı Türk bayrağı ve Erdoğan şiiri ile Erdoğan ve Mursi posteri görenleri duygulandırdı.

"ADI ERDOĞAN'DIR! TÜRKLERDEN BİR YİĞİTTİR!"
Esnafın dükkana astığı Türk Bayrağı'nın üzerine iliştirdiği bir şiir de dikkat çekti.

Şiirde "Adı Erdoğan'dır. Haleflerinden farklıdır. Halkların gururu, Türklerden bir yiğittir" ifadeleri yer alıyor.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 20:40
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