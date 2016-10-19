İsrailli yaklaşık 4 bin kadının, "Filistinlilerle barış" sürecinin yeniden başlatılması talebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde gösteri düzenlediği bildirildi.

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre, "Barış İçin Kadınlar" hareketinin Başbakan Netanyahu'nun evinin önünde düzenlediği gösteriye yaklaşık 4 bin İsrailli kadın katıldı.

Haberde, "Sol ve merkez sağ siyasi anlaşma talep ediyor" sloganıyla düzenlenen gösteride, siyasi çıkmazın sona erip Filistinlilerle barışın sağlanması için gayret sarfedilmesi ve Filistin tarafıyla barış sürecinin bir an önce başlatılmasının istendiği belirtildi.

Filistin-İsrail barış görüşmeleri, İsrail'in yerleşim birimi inşaatlarına devam etmesi ve tutukluların serbest bırakılmasını kabul etmemesi nedeniyle 2014'te durmuştu.

