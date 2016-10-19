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li lardan, "lilerle " si

Kudüs'te yaklaşık 4 bin li , Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde "lilerle " talebiyle düzenledi

İsrailde Filistinlilerle barış gösterisi

li yaklaşık 4 bin ın, "lilerle " sürecinin yeniden başlatılması talebiyle Başbakan 'nun Kudüs'teki evinin önünde düzenlediği bildirildi.

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre, "Barış İçin Kadınlar" hareketinin Başbakan Netanyahu'nun evinin önünde düzenlediği gösteriye yaklaşık 4 bin İsrailli kadın katıldı.

Haberde, "Sol ve merkez sağ siyasi anlaşma talep ediyor" sloganıyla düzenlenen gösteride, siyasi çıkmazın sona erip Filistinlilerle barışın sağlanması için gayret sarfedilmesi ve Filistin tarafıyla barış sürecinin bir an önce başlatılmasının istendiği belirtildi.

Filistin-İsrail barış görüşmeleri, İsrail'in yerleşim birimi inşaatlarına devam etmesi ve tutukluların serbest bırakılmasını kabul etmemesi nedeniyle 2014'te durmuştu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 23:25
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