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Erkek muhabbeti

Eski top model Melania , ABD Başkan adayı eşi Trump’ın kadınlar hakkındaki sözleri için ‘erkek muhabbeti’ dedi ve ekledi: Kocam, centilmen ve iyi biri. Bunu söyleyenler, eşlerini tanımıyor

Erkek muhabbeti
ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerindeki rekabet, ahlak sınırlarını da aştı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Hillary Clinton, birbirlerine 'Tecavüzcü', 'Eşin tacizci' gibi ağır hakaretler savurmaya başladı. Tartışmaya Donald Trump'ın eşi Melania Trump da dahil oldu. Bayan , "Kocama inanıyorum. Kocam iyi biri ve bir centilmen; böyle bir şeyi asla yapmaz. Bu iddialarda bulunanlar kendi eşlerine dikkatlice baksın" diyerek Hillary Clinton'ın taciz konularında ünlü eşi Bill Clinton'ı işaret etti. Melania Trump, "Eşimin kampanyasına zarar vermeyi amaçlayan Demokrat başkan adayı Hillary Clinton ve ekibi, aynı zamanda Amerikan medyasıyla birlikte hareket ediyor. Ancak bu yaptıklarına şaşırdığımızı söyleyemem. Çünkü aksi takdirde seçimlerden ağır bir yenilgiyle ayrılacaklarını biliyorlar" yorumunu yaptı. Melania Trump, ayrıca kocasının söylediklerini 'erkek muhabbeti' olarak niteledi. Melania Trump'ın açıklamalarına Hillary Clinton cephesinden cevap gelmedi. Çünkü Hillary Clinton'ın eşi Bill Clinton, bu konular nedeniyle ülkede uzun süre gündemin ilk sırasında yer almıştı. Clinton, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te stajyerlere tecavüze kalkışmıştı. Daha sonra suçunu kabul eden Bill Clinton, canlı yayında Amerikan halkından özür dilemişti.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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