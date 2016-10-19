ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerindeki rekabet, ahlak sınırlarını da aştı. Cumhuriyetçiaday Donald Trump veDemokrat rakibi HillaryClinton, birbirlerine'Tecavüzcü', 'Eşintacizci' gibi ağır hakaretler savurmaya başladı. Tartışmaya DonaldTrump'ın eşi MelaniaTrump da dahil oldu. Bayan Trump, "Kocamainanıyorum. Kocam iyibiri ve bir centilmen;böyle bir şeyi aslayapmaz. Bu iddialardabulunanlar kendi eşlerinedikkatlice baksın" diyerek Hillary Clinton'ın taciz konularında ünlü eşi Bill Clinton'ı işaret etti. Melania Trump, "Eşiminkampanyasına zararvermeyi amaçlayanDemokrat başkanadayı Hillary Clintonve ekibi, aynı zamandaAmerikan medyasıylabirlikte hareket ediyor.Ancak bu yaptıklarınaşaşırdığımızı söyleyemem.Çünkü aksi takdirdeseçimlerden ağır biryenilgiyle ayrılacaklarınıbiliyorlar" yorumunu yaptı. Melania Trump, ayrıca kocasının söylediklerini 'erkek muhabbeti' olarak niteledi. Melania Trump'ın açıklamalarına Hillary Clinton cephesinden cevap gelmedi. Çünkü HillaryClinton'ın eşi Bill Clinton, bu konular nedeniyle ülkede uzun süre gündemin ilk sırasında yer almıştı. Clinton, Beyaz Saray'dakiOval Ofis'te stajyerleretecavüze kalkışmıştı. Daha sonra suçunu kabul eden Bill Clinton, canlı yayında Amerikan halkından özür dilemişti.
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