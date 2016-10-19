45 bin askerle Musul kenti üç koldan kuşatmaya alındı. Irak ordusu ve Peşmerge öncülügündeki Musul operasyonunda DAEŞ'tan alınan köy sayısı 20'ye çıktı. Şehir merkezine 10 km kaldı.

DAEŞ, intihar saldırısıyla ilerleyişi durdurmaya çalıştı. Teröristler arasında panik var.

KADIN KILIĞINDA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Dün peşmerge kadın kılığında Musul'dan kaçan DAEŞ emirlerini yakaladı. PKK'lıların kaçış taktiğine benzer bir yol izleyen etekli teröristler fazla uzaklaşamadı.



SİVİLLERE KARIŞIYORLAR

Guardian'ın haberine göre, Ebu Muhammed lakma adıyla konuşan bir Iraklı "DAEŞ sivillerin evlerine girip, halka karışıyor. Kentteki, özellikle de şehrin doğu bölgelerindeki mahallelerin etrafina hendekler kazılı. Bu yüzden sivillerin şehri terk etmesi zor" dedi.







DEVRİYE GEZİYORLAR

DAEŞ militanlarının Musul şehir merkezinde motosikletle ve ağır silahlarıyla devriye gezerek kaçmaya çalışanlara ateş açtıgı belirtiliyor.

KDP Musul Sözcüsü Mamuzini, örgütün Musul operasyonunda savaşmak istemeyen militanlarını öldürdüğünü,emirlerin ise aileleriyle birlikte Suriye'ye kaçtığını söyledi ve"Çatışmalarda dünden bu yana 100'den fazla DAEŞ militanı öldü, beş Peşmerge hayatını kaybetti, dört peşmerge ise yaralandı" bilgisini verdi.