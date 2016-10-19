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te a koşuyor

Kentte geçen yıl 486 kişi e kurban giderken bu yıl 19 Ekim itibarıyla bilanço 601 ölü ve 2 bin 400 yaralıya ulaştı

Chicago cinayette rekora koşuyor

'da bu yıl 601 kişi öldürüldü, 2 bin 400'ü aşkın kişi yaralandı. "'nin suç başkenti" olarak nitelendirilen Chicago'da meydana gelen şiddet olayları tüm tedbirlere rağmen a koşuyor. Eylül ayında yapılan bin polis memuru takviyesi ve güvenlik güçleri ile halkı kaynaştırmayı hedefleyen programlara rağmen kentte işlenen sayısı son yılların en yüksek düzeyinde seyrediyor.

Chicago Polis Departmanı Sözcüsü Anthony Guglielmi, yaptığı açıklamada, bu yıl Chicago Polis Departmanı tarafından kaydedilen "birinci derece cinayet" sayısının 571'e ulaştığını belirtti.

Guglielmi'nin açıkladığı rakama Illinois Eyalet Polisi'nin, Chicago sınırları içindeki sorumluluk alanı olan otobanlarda meydana gelen 30 cinayet de eklenince son yılların en yüksek bilançosu ortaya çıktı. 2015 yılında 486 kişinin cinayete kurban gittiği kentte bu yıl 19 Ekim itibarıyla cinayete kurban gidenlerin sayısı 601'e ulaştı.

Silahlı saldırılarda yaralananların sayısının 2015 yılında yaklaşık 1400 kişi olduğu Chicago'da 2016'da yaralananların sayısı şimdiden 2 bin 400'ü aştı.

Chicago polisinin açıkladığı cinayetlerden 28'inin bıçakla, 19'unun ise darp sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Bu yılki cinayetlerle ilgili 115 vakada tutuklama yapılırken, faili meçhul olaylara ilişkin bilgi verilmedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 21:49
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