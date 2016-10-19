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BM’nin yeni şovu

BM’nin yeni şovu
Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Irak'ta 500 binin üzerinde çocuğun çatışmaların ortasında kalabileceği uyarısında bulundu. Ancak BM'nin bu tavrı, sosyal medyada da ciddiye alınmadı. Çünkü BM, Suriye'deki katliamlarda yıllardır 3 Maymun'u oynadı. Katil Beşar Esad'ın Suriye'de on binlerce çocuğu katletmesini seyreden BM, Esma Esad'a da milyon dolarlık fon ayırdı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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