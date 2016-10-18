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Yüzen dev

Yüzen dev
Rus milyarder Andrey Melnichenko'ya ait 330 milyon sterlin (1 milyar 240 milyon lira) değerindeki dünyanın en büyük yelkenlisi, suya indirildi. 142 metre uzunluğundaki yüzen dev, Almanya'da test edildi. Yatın özellikleri ise dikkat çekti. Bombalı saldırıya dayanıklı camlarla kaplı yat, 40 ayrı güvenlik kamerasıyla korunuyor. İçinde helikopter pisti ve havuz bulunuyor.
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