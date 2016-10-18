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komada iddiası

Ümran bebek komada iddiası
18 Ağustos'ta Halep'te gerçekleşen Esad ve Rus hava saldırısında yaralanan Ümran bebeğin, önceki gece Katerci'de gerçekleşen Rus hava saldırısında bir kez daha yaralandığı ve durumunun ağır olduğu iddia edildi.
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