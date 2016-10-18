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'ta olağanüstü hal 3 ay daha uzadı

'ta Cumhurbaşkanlığı olağanüstü halin 3 ay daha uzatıldığı bildirildi

Tunusta olağanüstü hal 3 ay daha uzadı

'ta olağanüstü halin 3 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü halin 19 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, 3 ay daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, bugün Başbakan Yusuf Şahid ve Parlamento Başkanı Muhammed Nasır'la yaptığı istişareleri sonucunda tüm ülkede 19 Ekim'den itibaren olağanüstü halin 3 ay daha devamına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te cumhurbaşkanlığı muhafız alayına düzenlenen bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen 1 aylık olağanüstü hal daha sonra gelen süreçte birer, ikişer ve üçer aylık olmak üzere, 8 kez daha uzatılmıştı.

Tunus 14 Ocak Devrimi'nin ardından zaman zaman güvenlik sıkıntıları yaşarken, çeşitli dönemlerde terörist saldırılarına maruz kalıyor.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 19:58
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