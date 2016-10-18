Kansız bebek

Vücudunda kan yerine suyla doğan bebek, tıp dünyasını şaşırttı. İngiliz Maria Morrison, dördüncü çocuğuna hamile kaldı. Sekizinci ayında karnındaki bebeğinin hareket etmediğini fark eden kadın, hastaneye kaldırıldı. Sezaryenle alınan "Frankie" adı verilen bebek fenalaştı. Bebeğin vücudunda sadece 2 kaşık kan olduğu anlaşıldı. Vücudunda kan yerine su olan bebek, morarmaya aşladı. Talihsiz yavru, yaşam destek ünitesine alındı. Şimdi 12 aylık olan ve kan değerlerini normale dönen Frankie yaşam mücadelesini kazandı. Doktorlar, Frankie bebeğin yaşamasını "Mucize" diye tanımladı.