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'tan bir küstah daha

Dışişleri Bakanı , 'nin Başika'da asker bulundurmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını açıkladı.

Iraktan bir küstah açıklama daha

Dışişleri Bakanı , 'ninBaşika'da asker bulundurmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, ancak iki ülke halkları arasındaki ilişkileri takdir ettiklerini söyledi.

Caferi, AB-Irak İşbirliği Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilişkilere değindi. Türkiye ile komşuluk ilişkileri ve ortak çıkarları bulunduğunu ifade eden Caferi, iki ülkenin nehirleri paylaştığını ve 18 milyar dolarlık bir ticarete sahip olduklarını belirtti.

Darbe girişiminde Türkiye'yi ve demokrasiyi desteklediklerini kaydeden Caferi, "Ancak Türkiye'nin karşılığının, beklediğimiz gibi olmaması karşısında şaşkınlığa düştük. Türkler Başika'da bulunuyor. BM'de ve Arap Birliği'nde yaptığım konuşmalarda söyledim. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. İç işlerimize karışılmasını şiddette reddediyoruz. Türk hükümeti, bizim devletler arası ilişkilerin eyaletler veya valiler arasında değil, devletler arasında olduğunu bilmeli." ifadelerini kullandı.

Halklar arasındaki ilişkilerin en önemli unsur olduğunu söyleyen Caferi, "Irak halkı ve Türk halkı arasındaki ilişkileri takdir ediyoruz. Bence, üstün gelecek olan da budur." dedi
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  • 18 Ekim 2016, Salı 20:47
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