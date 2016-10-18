  1. Obama'dan Musul açıklaması

kritik bölgeyi aldı

, terör örgütü 'ın elinde tuttuğu Musul'un güneydoğusundaki Hemdaniye ilçesinin merkezinde kontrolü sağladı.

Irak ordusu kritik bölgeyi aldı
Guver bölgesinden hareket eden na bağlı güvenlik güçleri, Musul yakınındaki Hemdaniye ilçe merkezi Karakuş'u yoğun çatışmaların ardından ele geçirdi.

İlçe merkezine giren güvenlik güçleri hükümet binalarına bayrağı astı. Hemdaniye, nun başlamasından sonra kurtarılan ilk ilçe olma özelliğini taşıyor.

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı ve Musul kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Hemdaniye ilçesi 2 buçuk yıldan uzun bir süredir 'ın elindeydi.

Söz konusu ilçede yaşayan Hristiyanlar, daha önce bölgeyi terk etmişti.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 19:51
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