Irak ordusu kritik bölgeyi aldı

28 / 14
26 / 12
14 / 6
11 / 2
16 / 6
14 / 8
14 / 4
26 / 19
5 / 1
12 / 7
26 / 12
18 / 8
15 / 6
28 / 6
12 / 3
15 / 8
21 / 7
17 / 5
10 / 4
21 / 8
17 / 8
17 / 10
13 / 3
11 / 3
23 / 11
27 / 9
12 / 8
17 / 6
22 / 6
17 / 5
8 / 3
10 / 6
26 / 12
14 / 10
13 / 4
20 / 9
27 / 13
12 / 6
18 / 8
17 / 12
20 / 13
28 / 12
17 / 5
13 / 7
4 / 0
10 / 3
16 / 3
14 / 4
16 / 8
14 / 3
27 / 14
16 / 10
14 / 8
12 / 4
19 / 9
21 / 11
25 / 16
27 / 20
23 / 10
22 / 7
14 / 7
14 / 7
13 / 9
27 / 13
15 / 11
16 / 10
15 / 10
26 / 12
14 / 9
14 / 2
29 / 14
22 / 10
17 / 10
14 / 6
14 / 11
21 / 5
15 / 6
17 / 3
16 / 11
11 / 3
14 / 9
Guver bölgesinden hareket eden Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul yakınındaki Hemdaniye ilçe merkezi Karakuş'u yoğun çatışmaların ardından ele geçirdi.
İlçe merkezine giren güvenlik güçleri hükümet binalarına Irak bayrağı astı. Hemdaniye, Musul operasyonunun başlamasından sonra kurtarılan ilk ilçe olma özelliğini taşıyor.
Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı ve Musul kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Hemdaniye ilçesi 2 buçuk yıldan uzun bir süredir DEAŞ'ın elindeydi.
Söz konusu ilçede yaşayan Hristiyanlar, daha önce bölgeyi terk etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.