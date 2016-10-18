Hillary Clinton Kent’i düşünmüş

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın, Coca Cola'nınüst yöneticisi (CEO) MuhtarKent'i Başkan Yardımcılığı içindeğerlendirdiği ortaya çıktı. Wikileaks'e göre, Clinton başkan yardımcısı için 39aday belirledi. Listede Türk işadamının yanı sıra Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Apple'ın CEO'su Tim Cook, eski New York Valisi ve işadamı Michael Bloomberg de vardı. Clinton, yine listedeki isimlerden Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'i Başkan Yardımcısı olarak seçtiğini 22 Temmuz'da duyurmuştu.
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