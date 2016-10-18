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Kent’i düşünmüş

Hillary Clinton Kent’i düşünmüş
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı 'ın, Coca Cola'nın üst yöneticisi (CEO) Muhtar Kent'i Başkan Yardımcılığı için değerlendirdiği ortaya çıktı. Wikileaks'e göre, Clinton başkan yardımcısı için 39 aday belirledi. Listede Türk işadamının yanı sıra Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Apple'ın CEO'su Tim Cook, eski New York Valisi ve işadamı Michael Bloomberg de vardı. Clinton, yine listedeki isimlerden Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'i Başkan Yardımcısı olarak seçtiğini 22 Temmuz'da duyurmuştu.
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