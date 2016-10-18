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Futbol aşkı okutmadı

Futbol aşkı okutmadı
Futbol tutkunları uzun yıllar boyunca Lionel Messi mi yoksa mu dedi. Bu tartışmalar dur durak bilmezken ikilinin hakkında ilginç bir bilgi gündeme geldi. Portekizli oyuncu Ronaldo ve Arjantinli Messi'nin futbol aşkı yüzünden küçük yaşta eğitimlerine ara verdikleri ortaya çıktı. Ünlü futbol yıldızlarının ilkokuldan mezun olduktan sonra bir daha okula gidemedikleri ve liseyi de dışarıdan tamamlamak zorunda kaldıkları öğrenildi. Bunu duyan futbol severler ise milyon dolarlık oyuncuların eğitim seviyesini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
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