Futbol aşkı okutmadı

Futbol tutkunları uzun yıllar boyunca Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu dedi. Bu tartışmalardur durak bilmezkenikilinin hakkında ilginçbir bilgi gündeme geldi. Portekizli oyuncu Ronaldo ve Arjantinli Messi'nin futbol aşkı yüzünden küçük yaşta eğitimlerine ara verdikleri ortaya çıktı. Ünlü futbol yıldızlarının ilkokuldan mezun olduktan sonra bir daha okula gidemedikleri ve liseyi de dışarıdan tamamlamak zorunda kaldıkları öğrenildi. Bunu duyan futbolseverler ise milyondolarlık oyuncuların eğitimseviyesini öğrenincebüyük şaşkınlık yaşadı.
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