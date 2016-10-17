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Şii milisler 'a girmemeli

Irak'ın Saddam Hüseyin sonrası ilk başbakanı olan Allavi, ülkede mezhep gerginliğinin azaltılması gerektiğini ve Haşdi Şabi güçlerinin 'a girmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Şii milisler Musula girmemeli

Irak'ın Saddam Hüseyin sonrası ilk başbakanı olan , ülkede mezhep gerginliğinin azaltılması gerektiğini ve Haşdi Şabi güçlerinin 'a girmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Allavi, NTV'ye verdiği röportajda "Mezhep gerginliği azaltılmalı. Haşdi Şabi güçleri Musul'a girmemeli" dedi. İyad Allavi, Türkiye ile Irak arasında yapıcı diyalog kurulması gerektiğini de vurguladı.

"Türkiye'deki istikrarsızlık Irak'ın çıkarına olmaz." diye konuşan eski Irak Başbakanı, Türkiye ile Irak arasındaki gerginliği azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Allavi, mezhep çatışmalarının terör örgütü DEAŞ'ın güçlenmesini sağladığını da belirterek, ılımlı güçlerin aşırı güçler karşısında güçlenmesi gerektiğini de dikkati çekti.

Allavi, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda uluslararası destekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 18:57
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