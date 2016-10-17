Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Esed güçlerinin, Halep'te sivillerin tahliyesi ve silahlı grupların İdlib'e doğru şehri terk etmeleri için 20 Ekim'de TSİ 08.00-16.00 arasında "insani mola" vereceğini açıkladı.

Belirtilen tarih ve saatler arasında Halep'e hava saldırısı düzenlenmeyeceği ve ateş açılmayacağını ifade eden Rudskoy, sivillerin tahliyesi için altı, silahlı grupların şehriden ayrılması için de iki koridor oluşturulacağını belirtti.

Rudskoy, Rusya'nın insani yardım kuruluşlarından gelecek ilk talep üzerine sağlık ekiplerinin şehre erişimi ile hasta ve yaralıların tahliyesi için bombardımanı durdurmaya hazır olduklarını söyledi