



Rusya-ABD arasında Suriye konusundaki tansiyonun yükselmesi iki ülke arasındaki ilişkileri yeni aşamaya getirdi. Moskova yönetimi ise ülkede savaş hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Rusya yönetimi ters düşen Washington yönetimine "savaşa hazır olun" mesajı veren bir dizi önlemler almayı sürdürüyor.

#Sayfa#



1) POLONYA SINIRINA S-400LERİ YERLEŞTİRDİ

Rusya, Polonya sınırına yakın Kaliningrad şehrine nükleer başlık taşıma kapasiteli İskender-M füzelerini yerleştirdi. Moskova'nın bu tavrı savaşta Batı blokuna karşı "ön alma" stratejisinin unsuru olarak algılandı.



2) DiPLOMATLARA: ÜLKEYE DÖNÜN ÇAĞRISI

Kremlin, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in talimatı doğrultusunda olası savaş senaryolarına karşı üst düzey diplomatları ve akrabalarına 'Anavatanınıza dönün' çağrısında bulundu.

#Sayfa#



3) TV'LERDEN HALKA 'SAKLANIN 'MESAJI

Rus televizyon kanalları ise, nükleer savaşa karşı halkın güvenliğini sağlamak için canlı yayınlarda "Kendinizi savaşa hazır hissediyor musunuz? En yakın sığınağa kaçın' duyurusu yaptı.

4) ABD'YE KARŞI SİBER SALDIRI ÖNLEMİ

WashIngton yönetiminin 8 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 'başkanlık seçiminde Rusya'nın siber saldırılarla müdahale edecek iddiasında bulundu. Kremlin saldırıya karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

#Sayfa#



5) SEFERBERLİK KANUNUNA DÜZENLEME

Son olarak Moskova Yönetimi, bu hafta Duma Parlamentosu'na uzun süredir değişime uğramayan 'Zorunlu Seferberlik Kanunu' yasasını yeniden düzenleme önerisinde bulunacak. Kararın ise kabul edileceğine kesin gözle bakılıyor.

UZAY'A ASTRONOT GÖNDERECEK

Rusya, 19 Ekim'de uzaya 2 astronot taşıyan bir araç göndermeye hazırlanıyor. Rus astronotlar Shenzhou-11 isimli uzay aracıyla yola çıkacakları açıklanırken, Rusya uzay tamponlarını Kazakistan'a taşımak için yola çıktı. Astronotların uzay laboratuvarına 2 gün içerisinde ulaşacağı bildirildi.

#Sayfa#



SİBER SALDIRININ ZAMANINI BİZ SEÇECEĞİZ

ABD Başkan Yardımcısı Biden, ABD yetkililerin Rusya'yı suçladığı siber saldırılara karşılık verilecek"diye . Biden, "Bizim imkanlarımız var ve işaret verilecek. O (Putin) zamanı gelince bunu öğrenecek.Zamanı biz belirleyeceğz" dedi.

OBAMA HAYAL GÖRÜYOR

Hindistan'ın Goa kentinde düzenlenen BRICS toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üye ülkelerin terörle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve uluslararası krizlerin diplomatik ve siyasi yolla çözülmesinden yana olduğunu söyledi. Putin, BRICS ülkelerinin terörle kararlı biçimde mücadele edilmesinden yana olduğunu belirterek "Uluslararası krizlerin yalnızca diplomatik ve siyasi yolla çözülebileceğini destekliyor, ne şekilde olursa olsun askeri baskı politikasını ve başka ülkelerin bağımsızlığının ihlal edilmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Putin, ABD Başkanı Obama'nın Rusya 8 Kasım'da siber saldırı gerçekleştirecek iddiasına ise, "Obama hayal görüyor. Seçim onların. Böylesi bir durumla ilgili suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.