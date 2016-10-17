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'te toplantısı yapılacak

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yvez Le Drian’ın ev sahipliğinde, ’un terör örgütü DAEŞ’tan kurtarma operasyonuna ilişkin, 25 Ekim’de ’te uluslararası bir toplantı düzenlenecek.

Pariste Musul toplantısı yapılacak

Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları, basına yaptıkları açıklamada, bu toplantıda, ortak operasyonla ilgili durum değerlendirmesinde bulunulacağını bildirdi. Yine aynı kaynaklara göre, toplantıya, Fransa ve ABD'de olmak üzere 12 ülkenin savunma bakanı katılacak.

Fransa, Irak'ta DEAŞ ile mücadele için Peşmergeleri eğitmek üzere geçen yıl bölgeye askeri uzmanlar ve teçhizat göndermişti.
Bölgeye son olarak top bataryası gönderen Fransa, 'un DEAŞ'tan geri alınması için terör örgütü mevzilerine Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan savaş uçaklarıyla yoğun hava saldırıları düzenliyor.

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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 18:58
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