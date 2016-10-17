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'te yine sivil katliamı: 30 ölü

Suriye'nin kenti kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Uveyce köyüne düzenlenen hava saldırısında 30 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Halepte yine sivil katliamı: 30 ölü

Sivil savunma ekipleri, Rusya'ya ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının'e bağlı Uveyce köyündeki yerleşim bölgelerine "nüfuz edici" bombalar ile saldırdığını belirtti.

Bombardımanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 sivilin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıda çok sayıda bina yerle bir oldu.

Yıkılan binaların enkazı altında kalanlara iş makineleriyle ulaşmaya çalıştıklarını aktaran ekipler, yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını dile getirdi.

Rus savaş uçaklarının kullandığı "nüfuz edici" bombalar, "sığınak avcısı" olarak da biliniyor. Haleplilerin etkisini depreme benzettikleri yüksek tahribatlı "sığınak avcıları", isabet ettikleri zeminde 5 ila 7 metre derinliğinde çukurlar açabiliyor.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 19:00
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