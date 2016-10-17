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ABD'nin köpeği 'dan küstah çağrısı

Irak'ta grubu lideri Şii din adamı Mukteda es-Sadr, yandaşlarını provoke ederek 'nin Bağdat Büyükelçiliği önüne gönderiyor.

ABDnin köpeği Sadrdan küstah Türkiye çağrısı

Irak'taki Şii Hareketi lideri Mukteda es-Sadr,Musul operasyonuyla ilgili video mesajında yandaşlarını 'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanmaya çağırdı.

BÜYÜK PROVOKASYON
Sadr, televizyonlardan yayımlanan mesajında, yandaşlarının cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ilgili kararı protesto etmek için yarın Irak Federal Mahkemesi önünde yapmayı planladığı eylemi, Musul operasyonu nedeniyle ertelediklerini açıkladı.

Bunun yerine Başika'daki askeri varlığından dolayı Türkiye'yi protesto etme çağrısında bulunan Sadr, yandaşlarının yarın Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemesini istedi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 18:48
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