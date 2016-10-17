Irak'taki Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr,Musul operasyonuyla ilgili video mesajında yandaşlarını Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanmaya çağırdı.

BÜYÜK PROVOKASYON

Sadr, televizyonlardan yayımlanan mesajında, yandaşlarının cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ilgili kararı protesto etmek için yarın Irak Federal Mahkemesi önünde yapmayı planladığı eylemi, Musul operasyonu nedeniyle ertelediklerini açıkladı.

Bunun yerine Başika'daki askeri varlığından dolayı Türkiye'yi protesto etme çağrısında bulunan Sadr, yandaşlarının yarın Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemesini istedi.