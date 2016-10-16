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Zehir bakan

Dikenli tel ördürüp ler’i Avrupa’ya sokmayan ’nin ailesi zehirli çıktı. Vicdansız AB yetkilisinin yeğeni Gaia, lere eroin satmaktan ve kullanmaktan tutuklandı...

Zehir bakan
Avrupa baktı, Türkiye lere kucak açtı. Suriye'de yaşanan drama seyirci kalmayan Türkiye, 3 milyon mülteciye kol kanat gerdi. Kurtuluşu Avrupa'da gören çok sayıda mültecinin umut yolculuğu ise ne yazık ki, karanlık sularda sona erdi. Avrupa'nın mülteciler konusundaki en üst düzey ismi Federica Mogherini de kapılarını insanlığa kapattı. Dikenli teller ördürüp 'güvenlik' gerekçesiyle mültecileri ölüme terk etti.

UYUŞTURUCU MÜPTELASI
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi olan, aynı zamanda Kosova ile Sırbistan diyaloğunda arabuluculuk görevini yürüten Federica Mogherini'nin ailesi de mafya çıktı. Kardeşinin 26 yaşındaki kızı Gaia Mogherini'nin uyuşturucu müptelası olduğu, mültecileri zehirlediği anlaşıldı. Roma polisinin düzenlediği operasyonda, aralarında Gaia Mogherini'nin de bulunduğu 15 çete üyesi yakalanarak tutuklandı. İtalyan savcılığı 28 Şubat 2015'te Manuel Zumpano isimli uyuşturucu tacirinden yüklü miktarda eroin alıp, işin ticaretini yapan Gaia Mogherini için dava sürecini başlattı.

5 YILDA SURİYELİLER'E 12.5 MİLYAR DOLAR HARCADIK
Dünya, Suriye'deki katliamları seyrederken, Türkiye 2011 yılından itibaren 3 milyon 'ye kapılarını açarak 12.5 milyar dolarlık harcama yaptı. Yurt dışından gelen destek ise 512 milyon dolarda kaldı. Şu an sadece üniversitelerde 5 bin 560 Suriyeli öğrenci bulunurken, 900 bin Suriyeli öğrenciye eğitim verilebilecek şekilde tedbirler alınmaya başlandı.
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