Uyarı ve öneriler

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu yaklaşırken, Ankara, koalisyon ülkelerine 2 uyarı, 3 de teklif yaptı. UYARILAR: PKK, Irak ordusu veya Şii milislerin üniformasıyla operasyonda olmasın. Şii milislerin Musul'a girmesi mezhep çatışmasını tetikleyebilir. ÖNERİLER: Başika'da eğitilen yerel Musul güçleri, Türk askerinin koordinasyonunda uluslararası koalisyonla birlikte aktif görev alsın. Ortak hava harekatına katılabilir, operasyonel destek sağlayabiliriz. Sahada nokta operasyonlar için alan istihbaratı verebiliriz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.