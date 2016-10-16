  1. Norveç vazgeçti

ve öneriler

Uyarı ve öneriler
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma u yaklaşırken, Ankara, koalisyon ülkelerine 2 , 3 de teklif yaptı. UYARILAR: PKK, Irak ordusu veya Şii milislerin üniformasıyla operasyonda olmasın. Şii milislerin 'a girmesi mezhep çatışmasını tetikleyebilir. ÖNERİLER: Başika'da eğitilen yerel Musul güçleri, Türk askerinin koordinasyonunda uluslararası koalisyonla birlikte aktif görev alsın. Ortak hava harekatına katılabilir, operasyonel destek sağlayabiliriz. Sahada nokta operasyonlar için alan istihbaratı verebiliriz.
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